Эво Моралес заявил, что на первом матче МЧ-2018 будет болеть за сборную России

Президент Боливии Эво Моралес признался, что в хоте первого матча Чемпионата мира по футболу-2018, которой состоится 14 марта на московском стадионе «Лужники», будет болеть за российскую сборную.

Об этом Моралес заявил в среду, общаясь с участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на соответствующий вопрос.

В частности, Моралеса спросили, за кого он будет болеть на матче – открытии ЧМ, где на поле встретятся сборные по футболу России и Саудовской Аравии.

«Завтра я буду болеть за Россию», - сказал он в ответ.

Напомним: первый в истории Чемпионат мира по футболу в России будет проходит с 14 июля по 15 июля. В рамках мундиаля матчи пройдут в 11 российских городах.