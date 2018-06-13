Ядерное разоружение КНДР верифицируют — Помпео

Вашингтон считает, что верификация денуклеаризации Северной Кореи подразумевается в совместном заявлении двух стран, хотя такой формулировки в документе нет, отметил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, сделали много выводов из того, что слово «верифицируемая» в соглашении не прописали. Однако полная денуклеаризация включает верификацию с точки зрения заинтересованных сторон, объяснил госсекретарь. Американский дипломат объяснил, что нельзя полностью осуществить ядерное разоружение без подтверждения или удостоверения.

«Позвольте мне заверить вас», — сказал Помпео журналистам.

Вашингтон долго настаивал на формулировке «полная, необратимая и верифицируемая денуклеаризация», но это словосочетание не прописали в совместном заявлении. Также там нет других требований американской стороны о ликвидации тестовых полигонов и средств доставки ядерного оружия.