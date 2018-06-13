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СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

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СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

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20:53   13 Июня 2018
Россия
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СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

Два человека погибли и 17 пострадали в результате дорожного происшествия с участием маршрутки в Карабудахкентском районе республики Дагестан.

Об этом в среду вечером со ссылкой на республиканское управление МЧС сообщают российские, отмечая, что в аварию попали пассажирская «Газель» и КамАЗ.

Также отмечается, что столкновение маршрутки и грузовика произошло на автодороге Манас – Карабудахкент.

Семнадцать пострадавших каретой скорой помощи и попутными автомобилями незамедлительно доставили в районную Центральную больницу. Отмечается, что в числе пострадавших оказались трое детей. Один из пострадавших по оценкам врачей находится в крайне тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести. более никаких подробностей о трагедии к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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