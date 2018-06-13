Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе своего выступления в парламенте заявила о намерении обсудить ужесточение антироссийских санкций на саммите Евросоюза.

Лидеры 28 стран-членов ЕС проведут встречу 28-29 июня в Брюсселе.

По словам Мэй, темой саммита будет не только Brexit, на полях мероприятия предстоит обсудить ряд вопросов. в том числе санкции против Российской Федерации, которые Лондон хотел бы ужесточить.

После саммита "Большой семерки" в Канаде премьер-министр Великобритании заявила о готовности принять новые ограничительные меры против Российской Федерации и обвинила Москву в том, что она якобы не выполняет минские договоренности.