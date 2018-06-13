Мы в соц.сетях:
СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

 Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС
Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

 Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

 Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну
СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

 Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС
Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

 Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

 Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну
20:43   13 Июня 2018
Весь мир
61

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе своего выступления в парламенте заявила о намерении обсудить ужесточение антироссийских санкций на саммите Евросоюза.

Лидеры 28 стран-членов ЕС проведут встречу 28-29 июня в Брюсселе.

По словам Мэй, темой саммита будет не только Brexit, на полях мероприятия предстоит обсудить ряд вопросов. в том числе санкции против Российской Федерации, которые Лондон хотел бы ужесточить.

После саммита "Большой семерки" в Канаде премьер-министр Великобритании заявила о готовности принять новые ограничительные меры против Российской Федерации и обвинила Москву в том, что она якобы не выполняет минские договоренности.

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #санкции #британия #брексит #саммит #тереза мэй
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
20:31   13 Июня 2018
51
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

17:17   13 Июня 2018
79
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

14:44   13 Июня 2018
65
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

13:57   13 Июня 2018
153
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию