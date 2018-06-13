Мы в соц.сетях:
СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

 Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС
Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

 Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

 Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну
СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

 Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС
Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

 Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

 Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну
20:43   13 Июня 2018
Россия
46

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Надеемся совместными административными и экономическими усилиями стабилизировать цены на топливо, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак по итогам селекторного совещания с регионами.

По его словам, правительство призвало региональные власти контролировать ценообразование на автомобильных заправочных станциях. Вице-премьер РФ отметил, что в отдельных регионах ситуация с ценами на бензин стабилизировалась, однако полностью вопрос так и не решили.

«Прежде всего, это региональная составляющая этой большой проблемы», — заключил Козак.

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Цены на бензин и дизельное топливо в России резко возросли и превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Правительство снизило акцизы н нефтепродукты и договорилось с нефтекомпаниями зафиксировать цены на уровне 30 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #правительство #бензин #цены #козак #азс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
20:31   13 Июня 2018
51
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

17:17   13 Июня 2018
79
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

14:44   13 Июня 2018
65
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

13:57   13 Июня 2018
153
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию