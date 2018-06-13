Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Надеемся совместными административными и экономическими усилиями стабилизировать цены на топливо, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак по итогам селекторного совещания с регионами.

По его словам, правительство призвало региональные власти контролировать ценообразование на автомобильных заправочных станциях. Вице-премьер РФ отметил, что в отдельных регионах ситуация с ценами на бензин стабилизировалась, однако полностью вопрос так и не решили.

«Прежде всего, это региональная составляющая этой большой проблемы», — заключил Козак.

Цены на бензин и дизельное топливо в России резко возросли и превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Правительство снизило акцизы н нефтепродукты и договорилось с нефтекомпаниями зафиксировать цены на уровне 30 мая.