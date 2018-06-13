Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.

В полмиллиона рублей оценил продавец сервиса «Юла» билет на финальный матч Чемпионата мира по футболу, который состоится на московской арене «Лужники» 15 июля. Дорогостоящий лот появился в продаже 13 июня в 10:38 по московскому времени.

Из описания следует, что это билет первой категории. Обладателю его открывается лучший вид на стадион. Номинальная цена составляла 66 тысяч рублей.

К 20:00 объявление посмотрели около четырехсот человек. И только один связался с владельцем по телефону. Об этом «Политике Сегодня» сообщил продавец, представившийся Али.

- Пока только один позвонил – говорит мужчина.

-А торг уместен или будете настаивать на заявленной цене?

- Уместен. Я взял для себя, если не продам, то сам схожу. Пятьдесят тысяч можно скинуть.

-А как быть с паспортом болельщика, fan-id или одного билета будет достаточно, чтобы пройти на матч?

- Паспорт болельщика нужен. Я могу дать код, чтобы его оформить.

- Можно узнать напоследок, как вам достался этот билет?

- Мне подарили.

Чемпионат мира стартует уже 14 июня. Сборные 32 стран сразятся за титул лучшей на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.