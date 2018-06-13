Мы в соц.сетях:
СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

 Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС
Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

 Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

 Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну
СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

СМИ: Маршрутка попала в ДТП в Дагестане, двое погибших и 17 пострадавших

 Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС

Правительство призвало региональные власти контролировать цены на АЗС
Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

 Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

Мэй поднимет тему ужесточения антироссийских санкций на саммите ЕС

 Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну
20:31   13 Июня 2018
Россия
51

Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.

В полмиллиона рублей оценил продавец сервиса «Юла» билет на финальный матч Чемпионата мира по футболу, который состоится на московской арене «Лужники» 15 июля. Дорогостоящий лот появился в продаже 13 июня в 10:38 по московскому времени.

Из описания следует, что это билет первой категории. Обладателю его открывается лучший вид на стадион. Номинальная цена составляла 66 тысяч рублей.

Москвич продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

К 20:00 объявление посмотрели около четырехсот человек. И только один связался с владельцем по телефону. Об этом «Политике Сегодня» сообщил продавец, представившийся Али.

- Пока только один позвонил – говорит мужчина.

-А торг уместен или будете настаивать на заявленной цене?

- Уместен. Я взял для себя, если не продам, то сам схожу. Пятьдесят тысяч можно скинуть.

-А как быть с паспортом болельщика, fan-id или одного билета будет достаточно, чтобы пройти на матч?

- Паспорт болельщика нужен. Я могу дать код, чтобы его оформить.

- Можно узнать напоследок, как вам достался этот билет?

- Мне подарили.

Чемпионат мира стартует уже 14 июня. Сборные 32 стран сразятся за титул лучшей на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Григорий Рощин
#москва #футбол #чм-2018 #билет #продавец #мундиаль
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
20:31   13 Июня 2018
51
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

17:17   13 Июня 2018
79
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

14:44   13 Июня 2018
65
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

13:57   13 Июня 2018
153
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию