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 Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну
20:33   13 Июня 2018
Весь мир
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Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Президент Македонии заявил, что не будет переименовывать страну

Македонский президент Георге Иванов выразил свое несогласие с договором, который ранее был заключен между Афинами и Скопье, и предусматривал переименование его страны.

В частности, глава Македонии заявил, что достигнутое соглашение не только не объединяет общество, а напротив будет его разделять еще больше.

«Я буду стремиться к решению, которое не будет нарушать достоинство македонского народа и граждан Республики Македонии», - подчеркнул президент, отметив, что также этот договор нарушает Конституцию Македонии.

По словам Георге Иванова, стремление его страны в Евросоюз и НАТО не оправдывает переименования республики. Он подчеркнул, что эта его позиция по данному вопросу является окончательной и он не позволит поколебать себя ни давлением, ни шантажом или угрозами. Кроме того, он назвал достигнутое соглашение «вредоносным».

Напомним: ранее СМИ со ссылкой на македонского премьер-министра Зорана Заева, сообщили, что Греция и Македонии в ходе переговоров достигли соглашения, которое предполагало переименование республики в Северную Македонию.

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Автор: Александр Люблинский
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