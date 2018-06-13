Трамп заявил Ким Чен Ыну о прекращении учений на время переговоров

Американский лидер Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о прекращении учений США в регионе на время проведения переговоров.

Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео. Ранее президент США заявил, что хочет сэкономить на учениях, которые Америка проводит как односторонне, так и сообща с союзниками.

По его словам, учений не будет, пока ведутся переговоры с Северной Кореей. Инициатива Трампа вызвала недоумение в Японии и Корее. Пентагон изначально заявил, что не был осведомлен о прекращении учений.

Трамп заявил, что условием прекращения учений являются продуктивные переговоры в духе доброй воли. В том случае, если переговоры не будут таковыми, обязательство президента об учениях будет не будет действовать, объяснил Помпео представителям СМИ.

В настоящий момент Помпео после саммита США и КНДР в Сингапуре посещает Южную Корею и КНР.