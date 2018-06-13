Омбудсмены РФ и Украины посетят заключенных — спецпредставитель ОБСЕ

Не могу сказать точную дату, добавил специальный представитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик.

По его словам, омбудсмены РФ и Украины действительно посетят заключенных. Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с украинским коллегой Петром Порошенко и президенты договорились, что омбудсмены встретятся с заключенными двух стран.

В среду, 13 июня, Петр Алексеевич сообщил, что омбудсмен Верховной рады Украины Людмила Денисова полетит в РФ и передаст слова поддержки украинцам, заключенным в российских тюрьмах.