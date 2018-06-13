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20:15   13 Июня 2018
Весь мир
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Четыре жителя Алеппо погибли при обстреле боевиками жилых кварталов города

Четыре жителя Алеппо погибли при обстреле боевиками жилых кварталов города

В среду боевики из минометов обстреляли жилые кварталы сирийского города Алеппо, в результате чего погибли как минимум четыре мирных жителя и еще пятеро были ранены.

Об этом в среду вечером сообщает РИА Новости, приводя данные одного из врачей городской государственной больницы. В частности, медик рассказал, что после минометного обстрела боевиками района Нейраб и улиц Нил и Тишрин в больницу доставили девять пострадавших.

«Четыре человека уже были мертвы, еще пятеро ранены, двое — в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших — дети», - добавил врач.

В то же время РИА Новости приводит сообщения представителей ополчения Алеппо, в которых говорится, что террористы ведут по городу огонь с направления Лерамун, куда оружие, боеприпасы и подкрепление к боевикам поступают из провинции Идлиб, которую контролируют турецкие военные.

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Автор: Александр Люблинский
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