Моралес пригласил Путина нанести визит в Боливию

Президент Боливии Эво Моралес пригласил российского лидера Владимира Путина посетить с визитом его страну.

Об этом говорится в совместном итоговом заявлении глав государств по итогам прошедшей в среду встречи.

«Президент многонационального государства Боливия Моралес Айма выразил признательность президенту РФ Путину за теплый прием, оказанный ему по время пребывания в России, и пригласил его посетить Боливию», - говорится в заявлении.

Так же в документе говорится, что главы государств в ходе переговоров в среду договорились о дальнейшем укреплении политического диалога между нашими странами с целью координации позиций и взаимодействия на различных международных площадках, в первую очередь в Организации объединенных наций, в Совете Безопасности ООН, в котором Боливия является непостоянным членом на протяжении 2017-2018 годов, и в других специализированных учреждениях всемирной организации.