Омбудсмен Украины посетит российские тюрьмы

Людмила Денисова встретиться с украинцами, заключенным в российских тюрьмах, сообщил украинский лидер Петр Порошенко.

По его словам, омбудсмен Украины полетит в РФ, чтобы поддержать заключенных украинцев. Порошенко подчеркнул, что с ними Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями Киев обязательно вернет украинцев домой, заключил Петр Алексеевич.

На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки. З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому! — Петро Порошенко (@poroshenko) June 13, 2018

В воскресенье, 10 июня, президент Украины попросил Международный комитет Красного Креста помочь защитить права украинцев, заключенных в России. Порошенко отмечал, что гуманитарная организация координирует вопрос освобождения украинских политзаключенных и заложников.