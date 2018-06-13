США стремятся к диалогу с Россией, заявил Пентагон

Соединенные Штаты заинтересованы в установлении диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности.

Это необходимо, чтобы Москве были ясны цели Вашингтона, сообщил исполняющий обязанности помощника министра обороны США Томас Харви. В ходе симпозиума по вопросам безопасности и обороны ЕС он подчеркнул, что США стремятся к стратегическому диалогу с Россией и нацелены на снижение напряженности.

Харви также выразил мнение, что усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Европе Россия не должна расценивать как провокацию. США предпринимают меры, необходимы для защиты стран-членов НАТО, отметил он.