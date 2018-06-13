Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку.

Такое заявление он сделал в ходе специального брифинга. Согласно Конституции Грузии, отставка премьера означает отставку всего правительства.

Уходу Квирикашвили предшествовали массовые протесты в стране. Митингующие, в том числе, призывали премьера покинуть должность. Напомним, что в мае свой пост оставил прокурор страны Ираклий Шотадзе.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что премьер готовит свой уход. По сведениям СМИ, до утверждения нового правительства обязанности премьера будет исполнять нынешний министр внутренних дел и первый вице-премьер Георгий Гахария.