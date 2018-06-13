ЦОДД закупит 400 комплексов видеоаналитики для московских дорог

Центр организации дорожного движения правительства Москвы объявил конкурс на установку видеокомплексов, сообщила пресс-служба ЦОДД.

По информации организации, закупят 400 комплексов видеоаналитики, чтобы развить интеллектуальную систему на московских дорогах. Видеокомплексы подсчитают машины, снимут потоковое видео и разыщут угнанные автомобили. В местах, где аварийность снизилась, комплексы заменят камеру фотовидеофиксации.

Видеокомплексы подключат к интеллектуальной транспортной системе столицы. Ситуационный центр ЦОДД получит доступ к ИТС. В организации добавили, что возможности и функционал интеллектуальной транспортной системы расширяются. ИТС получает информацию о количестве машин в Москве, их скорости, распределению по дорогам.