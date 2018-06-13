Путин и Моралес осудили неправомерное использование санкций

Встреча президента РФ Владимира Путина и коллеги из Боливии Эво Моралеса прошла в московском Кремле.

После переговоров политики подписали совместное соглашение, где обозначили пути взаимодействия обеих стран, отметили важность права в международных отношениях и важность усилий по обеспечению безопасности в мире.

Также Путин и Моралес осудили неправомерное использование экономических санкций. Главы государств подчеркнули принцип невмешательства во внутренние дела того или иного государства, попыток насильно свергнуть законную власть. Обе стороны готовы и дальше сотрудничать по нераспространению химоружия в рамках СБ ООН и других мировых организаций.