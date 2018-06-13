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 Путин призвал сохранить прошлогодний рост товарооборота с Ливаном

Путин призвал сохранить прошлогодний рост товарооборота с Ливаном
19:15   13 Июня 2018
Весь мир
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Путин призвал сохранить прошлогодний рост товарооборота с Ливаном

Путин призвал сохранить прошлогодний рост товарооборота с Ливаном

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что его тревожат негативные тенденции в начале текущего 2018 года по снижению двустороннего товарооборота России и Ливана и предложил усилить экономическое взаимодействие наших стран.

Об этом российский президент заявил в среду в Кремле в ходе встречи с ливанским премьер-министром Саадом Харири. В частности, Путин отметил, что в прошлом 2017 году между Россией и Ливаном наблюдался 17-процентный рост товарооборота, и заявил, что необходимо сохранить этот позитивный тренд. В то же время, по словам Путина, в первом квартале текущего года неожиданно пошли тревожные сигналы по снижению экономической активности.

«Нам нужно не допустить той тенденции, которая сложилась», - Заявил президент РФ по этому поводу, добавив также: - «Нужно активизировать работу межправкомиссии обязательно».

По словам Путина, до сих пор данная комиссия успешно привлекала разные компании к взаимодействию. Кроме того, по словам Путина, в разных отраслях имеются хорошие наработки, которые, как и проблемы региона, надо будет обсудить.

Также во время встречи в Кремле Путин поздравил премьер-министра Ливана Харири с переизбранием на данный пост, отметив, что тому предстоит формирование нового правительства, то есть впереди напряженное время.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #экономика #политика #весь мир #ливан #товарооборот #саадам харири
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