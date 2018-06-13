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19:00   13 Июня 2018
Россия
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Путин и Пашинян отметили особые отношения России и Армении

Путин и Пашинян отметили особые отношения России и Армении

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сошлись во мнении, что у Москвы и Еревана особый характер отношений.

Глава РФ отметил, что под этим подразумевается стратегический характер отношений двух стран и широкий спектр направлений сотрудничества. Лидеры двух стран на встрече в Кремле отметили, что встречи лидеров двух стран всегда актуальны и востребованы.

Премьер Армении подчеркнул, что рассчитывает на углубление и расширение взаимодействия.

Пашинян прилетел в российскую столицу по случаю завтрашнего открытия ЧМ-2018.

Путин и Пашинян отметили особые отношения России и Армении

Как ранее проинформировали в пресс-службе Кремля, Путин, Пашинян и многие другие лидеры государств посетят открытие чемпионата, который пройдет в четверг на стадионе "Лужники".

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #армения #пашинян
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