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18:47   13 Июня 2018
Весь мир
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Жана-Мари Ле Пена госпитализировали в Париже

Жана-Мари Ле Пена госпитализировали в Париже

В Париже в среду был госпитализирован основатель правой французской партии «Национальный Фронт» Жан-Мари Ле Пен.

Причиной госпитализации 89-летнего политика стало истощение. Об этом со ссылкой на собственный источник в близких к Ле Пену кругах сообщает агентство Reuters.

Также сообщается, что Жан-Мари Ле Пен, которому на предстоящей неделе должно исполнится 90 лет, находится под следствием по делу об оскорблении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и разжигании гомофобии и должен был предстать перед судом. Однако судебное заседание перенесли на 3 октября текущего года в связи с его госпитализацией. Об этом рассказал один из советников политика.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что основанная Жаном-Мари Ле Пеном правая партия «Национальный фронт», которую в настоящее время возглавляет его дочь – Марин Ле Пен – сменила название и теперь называется «Национальный союз».

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Автор: Александр Люблинский
#франция #политика #госпитализация #париж #весь мир #национальный фронт #жан-мари ле пен
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