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18:41   13 Июня 2018
Россия
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Россия поучаствует в спецконференции ОЗХО

Россия поучаствует в спецконференции ОЗХО

Россия поучаствует в специальной сессии Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом проинформировал замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, подчеркнув, что Москва вырабатывает свою позицию. Одним из инициаторов созыва является Лондон.

В мае глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон требует созыва специальной сессии для обсуждения ситуации с использованием химического оружия в САР и инцидента в Солсбери.

Россия поучаствует в спецконференции ОЗХО

Инициативу поддержали страны-участницы, в результате решено провести конференцию 26-27 июня в Гааге.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин считает, что кампания западных стран по созыву спецконференции будет использоваться для нагнетания "антироссийской и антисирийской истерии".

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #британия #политика #джонсон #весь мир #озхо #спецконференция
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