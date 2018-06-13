Россия поучаствует в спецконференции ОЗХО

Россия поучаствует в специальной сессии Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом проинформировал замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, подчеркнув, что Москва вырабатывает свою позицию. Одним из инициаторов созыва является Лондон.

В мае глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон требует созыва специальной сессии для обсуждения ситуации с использованием химического оружия в САР и инцидента в Солсбери.

Инициативу поддержали страны-участницы, в результате решено провести конференцию 26-27 июня в Гааге.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин считает, что кампания западных стран по созыву спецконференции будет использоваться для нагнетания "антироссийской и антисирийской истерии".