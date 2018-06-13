Путин своим указом освободил Васильева от обязанностей постпреда РФ при ОДКБ

Российский президент Владимир Путин подписал в среду указ об освобождении Виктора Васильева от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности.

Подписанный главой государства указ в среду был размещен на официальном сайте правовой информации. В документе, в частности, говорится:

«Освободить Васильева Виктора Львовича от обязанностей полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности».

Напомним: ранее сообщалось, что Путин в среду утвердил состав администрации президента России. В частности, сообщалось, что Антон Вайно был переназначен на пост руководителя администрации главы государства. Кроме того, на свои посты были переназначены его первые заместители – Алексей Громок и Сергей Кириенко, а также заместители: официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко.