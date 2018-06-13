Эксперт рассказал о пользе сотрудничества России и Руанды для бизнеса

Российский президент Владимир Путин намерен обсудить вопросы международного сотрудничества с главой Руанды Полем Кагаме.

В ходе встречи с Кагаме он позитивно оценил возможность поговорить о развитии отношений двух стран. Российский лидер также напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже посещал дружественное России африканское государство.

Президент Руанды в свою очередь подчеркнул, что отношения двух стран успешно развиваются уже 55 лет. Он поблагодарил Путина за поддержку в развитии сотрудничества во многих сферах.

Кагаме выразил мнение, что бизнес должен быть более вовлечен в построение двусторонних торгово-экономических отношений.

Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов отметил, что Руанда хочет сотрудничать с Россией по вопросам ресурсов, пишет ФАН. Он объяснил, что имеет в виду фрукты, чай, кофе, какао - все то, что производят в Руанде в больших объемах.

Также эксперт отметил, что сейчас российской стороной изучается вопрос, касающийся добычи природных ресурсов в этой африканской стране.

Кагаме волнуют вопросы международного сотрудничества, борьбы с терроризмом и наркоторговлей, а также вопрос ликвидации бедности, добавил Корендясов.