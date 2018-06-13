Адское шапито: россиян рассмешила идея Джигурды стать мэры Москвы

Не стесняйтесь поддержать меня, написал шоумен в Twitter. Никита Джигурда заявил о желании возглавить столицу во вторник, 12 июня.

Артист выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра Москвы. Джигурда понимает, что шанс выиграть — маловероятен, но «кто-то должен сказать вслух о том, что говорят многие».

«Я вижу много несправедливости в нашем городе», — отметил Джигурда.

Улыбайтесь, господА, улыбайтесь, я принял решение и иду в меры Москвы, зная и видя, что творится... не стесняйтесь поддержать меня! Не пожалеете вы!!✌️???????? https://t.co/a2uQN6Vrn4 — JAH-NAT-HAN БРАТАШ G (@DZHIGURDA12) June 12, 2018

и какая же она, мЕра Москвы?))) и как в неё идти?)) — Захаров Александр (@zah_al) 13 июня 2018 г.

Мэр у Москвы есть а вот "мера" точно никогда не было. Никита ты будешь первым! — Грязный Гарри (@Alvaruss3) 12 июня 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что у Джигурды двойное гражданство — РФ и Украины. Шоумен подтвердил наличие российского и украинского гражданства, а также вид на жительство во Франции, передает РИА Новости. Однако пункт четвертый федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» запрещает россиянам, имеющим гражданство иностранного государства, избираться на должность мэра.

Парубий предложил Британии создать группу по противодействию «российской агрессии», Джигурда идет в мэры Москвы, Трамп назвал Де Ниро "грушей боксерской" Такое оно, утро 13 июня — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 13, 2018

Лучше в президенты. Будет весело. Может недолго, но гарантированно. — Александр Мельшанов #SaveLucifer (@Seyjiro) 13 июня 2018 г.

Э - так не годится ... А где Собчак ? — zdeber (@zdeber) 13 июня 2018 г.

Что? профессия актёра надоела? А как же верность профессии? Мэр города это же административно-хозяйственная деятелность там спектакли никому не нужны. — ГригорийОленегорский (@jOT7ML6Fyobx7Tw) 13 июня 2018 г.

Старость не всегда мудрость -но иногда это маразм . — Чижова.л (@Chizhova_L_K) 13 июня 2018 г.

Ему органичней быть мэром Киева. Там все такие: то Лёня-космос, то г-н Кличко — Обо всём понемногу (@0672954597Olga) 13 июня 2018 г.

Мэром дурдома — Владимир (@zWARLOCKzz) 13 июня 2018 г.

Не сгущайте. Стремиться, не значит стать. — Валентина (@eugeniya797) 13 июня 2018 г.

Никита Борисович неоднократно заявлял, что он русский артист и поэт украинского происхождения. Также шоумен называл себя «гражданином мира». Москвичи выберут главу столицы 9 сентября. С понедельника, 11 июня, Московская городская избирательная комиссия принимает документы для выдвижения кандидатов.

Полный джигурдец — Илий (@ilya1974k) 12 июня 2018 г.

Лучше послушать пьяного мудреца, чем трезвого глупца:)) — Сергей Пантелеев (@PanteleevSA) 12 июня 2018 г.

Пусть снимет всю "Дурь"с себя и будет по-проще...и люди к нему потянуться....Самоутверждение и самовыражение себя путем всяких колец,вульгарности, в политике не приветствуется...Умом надо сверкать, а не всякими "броньжулетками и тату"...Народ-это судьбы....это сложно — Жанна Рамазанова (@jannaramazanov1) 12 июня 2018 г.