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19:16   13 Июня 2018
Медиа
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Адское шапито: россиян рассмешила идея Джигурды стать мэры Москвы

Адское шапито: россиян рассмешила идея Джигурды стать мэры Москвы

Не стесняйтесь поддержать меня, написал шоумен в Twitter. Никита Джигурда заявил о желании возглавить столицу во вторник, 12 июня.

Артист выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра Москвы. Джигурда понимает, что шанс выиграть — маловероятен, но «кто-то должен сказать вслух о том, что говорят многие».

«Я вижу много несправедливости в нашем городе», — отметил Джигурда.

 

 

 

Адское шапито: россиян рассмешила идея Джигурды стать мэры Москвы

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что у Джигурды двойное гражданство — РФ и Украины. Шоумен подтвердил наличие российского и украинского гражданства, а также вид на жительство во Франции, передает РИА Новости. Однако пункт четвертый федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» запрещает россиянам, имеющим гражданство иностранного государства, избираться на должность мэра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адское шапито: россиян рассмешила идея Джигурды стать мэры Москвы

Никита Борисович неоднократно заявлял, что он русский артист и поэт украинского происхождения. Также шоумен называл себя «гражданином мира». Москвичи выберут главу столицы 9 сентября. С понедельника, 11 июня, Московская городская избирательная комиссия принимает документы для выдвижения кандидатов.

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #мэр #общество #джигурда
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