«Газпром» расширит добычу топлива в Боливии — Путин

Энергетическая корпорация работает на двух месторождениях и добывает два с половиной миллиарда кубических метров газа в Боливии, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с боливийским коллегой Эво Моралесом.

По его словам, «Газпром» хочет увеличить добычу газа в Боливии в два раза. Российская корпорация в партнерстве с Total E&P Bolivie и TecPetrol de Bolivia осваивает перспективные нефтегазоносные участки «Ипати» и «Акио» на месторождении «Инкауаси».

«Сейчас решается вопрос о расширении добычи», — уточнил президент РФ.

«Газпром» совместно с боливийской Total E&P Bolivie реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке «Асеро». С 2016 года энергетическая компания и Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos изучают блоки «Ла Сейба», «Витиакуа» и «Мадиди» в Боливии.