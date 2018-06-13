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14:32   13 Июня 2018
Россия
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«Газпром» расширит добычу топлива в Боливии — Путин

«Газпром» расширит добычу топлива в Боливии — Путин

Энергетическая корпорация работает на двух месторождениях и добывает два с половиной миллиарда кубических метров газа в Боливии, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с боливийским коллегой Эво Моралесом.

По его словам, «Газпром» хочет увеличить добычу газа в Боливии в два раза. Российская корпорация в партнерстве с Total E&P Bolivie и TecPetrol de Bolivia осваивает перспективные нефтегазоносные участки «Ипати» и «Акио» на месторождении «Инкауаси».

«Сейчас решается вопрос о расширении добычи», — уточнил президент РФ.

«Газпром» расширит добычу топлива в Боливии — Путин

«Газпром» совместно с боливийской Total E&P Bolivie реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке «Асеро». С 2016 года энергетическая компания и Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos изучают блоки «Ла Сейба», «Витиакуа» и «Мадиди» в Боливии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #экономика #газпром #боливия #моралес
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