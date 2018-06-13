Клименко ничего не знал за десять минут до отставки
Узнал об увольнении теперь уже бывший советник гаранта по интернету из интернета.
Советник президента по интернету Герман Клименко не взялся комментировать «Политике Сегодня» сообщения о своей отставке, как и о переназначении, в 16.50 по Москве.
«Я пока точно так же смотрю указы, как и вы. Ничего не могу сказать», - заявил Клименко.
«Отправляли в отставку» советника 13 июня популярные Telegram-каналы, политической тематики. В 17.00 по Москве слухи стали реальностью. Герман Клменко лишился поста советника по интернету.
Комментарий «Политике Сегодня» стал для Клименко последним в статусе советника. В статусе экс-советника президента по интернету трубку Герман Клименко пока не взял.