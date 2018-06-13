Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

Зимбабве намерено развивать отношения с Россией и углублять экономическое сотрудничество.

Выбранный вектор развития соответствует заявлениям президента Эмерсона Мнангагвы об открытости Зимбабве для бизнеса и целевом оздоровлении экономики.

В ходе вчерашнего выступления на Национальном дне РФ в Хараре министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Буси Мойо заявил, что недавний визит главы российского МИД Сергея Лаврова, завершившийся подписанием ряда соглашений, говорит о сотрудничестве между двумя странами. Об этом пишет издание The Herald в статье «Зимбабве решительно настроена укреплять свои двусторонние связи с Россией».

Он также отметил, что Россия приняла новое руководство Зимбабве, которое провело новые экономические реформы. Теперь Россия и Зимбабве связаны глубоким экономическим партнерством, подчеркнул Мойо.

Страна заинтересована в том, чтобы Россия была в числе первых, кто сможет воспользоваться важными экономическими изменениями, которые вводит Мнангагва. Зимбабве также высоко оценивает помощь России зимбабвийским студентам, которые получают стипендии. Это помогло им освоить ряд важных дисциплин.

Посол РФ в Зимбабве Сергей Бахарев сказал, что отношения между Хараре и Москвой сейчас процветают. Он отметил, что визит Лаврова в Зимбабве и его переговоры с президентом Зимбабве поспособствовали ускорению развития отношений двух стран.

Дипломат отметил, что Россия приветствует демократические изменения в Зимбабве в прошлом году. Также Бахарев заявил, что отношения между Зимбабве и Россией важны для политики Москвы в Африке. Помимо этого, позиции двух стран во многом схожи: Москва и Хараре выступают за соблюдение принципов международного права и Устава ООН.