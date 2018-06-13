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Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

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Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

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14:37   13 Июня 2018
Россия
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Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

Зимбабве намерено развивать отношения с Россией и углублять экономическое сотрудничество.

Выбранный вектор развития соответствует заявлениям президента Эмерсона Мнангагвы об открытости Зимбабве для бизнеса и целевом оздоровлении экономики.

В ходе вчерашнего выступления на Национальном дне РФ в Хараре министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Буси Мойо заявил, что недавний визит главы российского МИД Сергея Лаврова, завершившийся подписанием ряда соглашений, говорит о сотрудничестве между двумя странами. Об этом пишет издание The Herald в статье «Зимбабве решительно настроена укреплять свои двусторонние связи с Россией».

Он также отметил, что Россия приняла новое руководство Зимбабве, которое провело новые экономические реформы. Теперь Россия и Зимбабве связаны глубоким экономическим партнерством, подчеркнул Мойо.

Страна заинтересована в том, чтобы Россия была в числе первых, кто сможет воспользоваться важными экономическими изменениями, которые вводит Мнангагва. Зимбабве также высоко оценивает помощь России зимбабвийским студентам, которые получают стипендии. Это помогло им освоить ряд важных дисциплин.

Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

Посол РФ в Зимбабве Сергей Бахарев сказал, что отношения между Хараре и Москвой сейчас процветают. Он отметил, что визит Лаврова в Зимбабве и его переговоры с президентом Зимбабве поспособствовали ускорению развития отношений двух стран.

Дипломат отметил, что Россия приветствует демократические изменения в Зимбабве в прошлом году. Также Бахарев заявил, что отношения между Зимбабве и Россией важны для политики Москвы в Африке. Помимо этого, позиции двух стран во многом схожи: Москва и Хараре выступают за соблюдение принципов международного права и Устава ООН.

Россия и Зимбабве настроены укреплять отношения

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #лавров #политика #зимбабве
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