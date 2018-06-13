Австрия поддержит отмену антироссийских санкций, считает эксперт

Австрийский журналист и писатель Ханнес Хофбауэр заявил, что Вена выступает за нормализацию отношений с Россией и Европой. При проведении соответствующего референдума, большинство населения высказалось бы за отмену санкций против Москвы.

Накануне Хофбауэр презентовал книгу «Россия: образ врага. История одной демонизации». На русском языке издание вышло в этом году.

Эксперт отметил, что австрийское энергетическое объединение OMV уже выступало против санкций. Журналист подчеркнул, что многие политики и СМИ критически относятся к России, некоторые позволяют себе враждебные высказывания. Но бизнес-сектор и простые граждане настроены на хорошие отношения с Москвой.