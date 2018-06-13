Путин назначил своих помощников

Президент России совершил ряд кадровых перестановок в администрации Кремля.

Глава государства в среду подписал указ, который оставляет Андрея Фурсенко на посту помощника президента. Как сообщается на сайте Кремля, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Игорь Левитин, Владислав Сурков также переназначены на должность помощника президента РФ.

Дмитрий Калимулин назначен помощником президента РФ — начальником референтуры.

Также Путин своим указом назначил Ларису Брычеву помощником президента — начальником государственно-правового управления президента. Указ начинает действовать с момента его подписания.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Пескова переназначили пресс-секретарем президента России.