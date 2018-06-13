Аксенов объяснил, почему полуостров остался без света
Полуостров полностью обесточили в 15:25 по московскому времени. Региональные власти подключают резервные источники питания.
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что на электрической подстанции «Тамань», которая расположена в Краснодарском крае, сработала противоаварийная автоматика из-за скачков напряжения, поэтому полуостров остался без света. Сергей Валерьевич попросил крымчан соблюдать спокойствие и добавил, что в течение трех часов энергоснабжение восстановят.
На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие. #Крым #Россия— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) June 13, 2018