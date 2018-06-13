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13:43   13 Июня 2018
Россия
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Роскачество обвинило во лжи Союз российских пивоваров

Роскачество обвинило во лжи Союз российских пивоваров

Организация проводила исследование российского пива в соответствии со всеми международными требованиями, что подтверждено протоколами аккредитованных испытательных центров, подчеркнула руководитель пресс-службы Роскачество Мария-Марта Галичева.

Ранее Союз российских пивоваров (СРП) распространил сообщение, где предупредил потребителей о нарушениях, которые якобы допустила организация при проверке пива. Производители заверили, что Роскачество не имеет права давать экспертные заключения о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации. Кроме того, к органолептическим испытаниям напитка якобы привлекли специалиста-курильщика, который не может объективно оценивать вкус и аромат.

Роскачество обвинило во лжи Союз российских пивоваров

Роскачество поспешило опровергнуть данную информацию. Исследование проводилось согласно международным требованиям, а его результаты рассматривались на экспертных обсуждениях с представителями федеральных органов исполнительной власти, всех отраслевых объединений с привлечением ведущих экспертов в данной области. Никаких нареканий не поступало.

Тем более, напомнила Галичева, организация регулярно проверяет товары, привлекая для этого лучших экспертов, и максимально понятно и детально доносит результаты до потребителей. Пусть это даже не нравится некоторым производителям.

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Автор: Юлия Халус
#россия #новости #общество #пиво #роскачество #срп
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