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Пашинян в Москве встретится с Путиным и Медведевым

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16:15   13 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Пашинян в Москве встретится с Путиным и Медведевым

Пашинян в Москве встретится с Путиным и Медведевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на два дня приехал в Москву в рамках рабочего визита. Политик встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым.

Пашинян прибыл в Москву вместе с супругой Анной. Также премьер намерен побывать на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу и на первом матче между сборными России и Саудовской Аравии. Армянский лидер написал об этом на странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин встретится с Пашиняном. Последний также примет участие в открытии памятнику Героя СССР, маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #медведев #политика #армения #чм 2018 #пашинян
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