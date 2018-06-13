Евросоюзу необходимо сменить восточную политику — глава МИД Германии

Как Европа может утвердиться в мире, радикализированном национализмом, популизмом и шовинизмом, спросил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на форуме Europe United.

По его словам, эгоистичная политика американского лидера Дональда Трампа «США — первые в мире» и «нападения» России на международное право и государственный суверенитет других стран вынуждают ЕС сменить политику.

«Мирового порядка, который мы знаем и к которому привыкли, больше не существует», — сказал глава МИД Германии.

Хайко Маас объяснил, что Евросоюзу необходимо сменить восточную политику в связи с «опасным безмолвием» между РФ и США. Европейцы должны скооперироваться и сформулировать предложения для стран Восточного партнерства, как Грузия или Украина.

Министр иностранных дел Германии уточнил, что нужна новая восточная политика учитывающая «интересы всех европейцев: стран Балтии и Польши, а также стран Запада» и балансирующая между интересами безопасности, экономическим сотрудничеством и сотрудничеством в культурной и научной областях.