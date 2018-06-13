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15:53   13 Июня 2018
Россия
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Госдума рассмотрит проект о создании курилок в больницах и санаториях

Госдума рассмотрит проект о создании курилок в больницах и санаториях

Пока руководству медучреждений запрещено штрафовать нарушителей антитабачного закона, принятого в 2013 году.

Инициатором законопроекта о создании курилок выступила самарская губернская дума. Авторы объяснили, что данная норма позволит руководителям больниц и санаториев регулировать ситуацию с курильщиками на территории. Сейчас они никак не могут бороться с нарушителями антитабачного закона. Но с появлением специальных зон этому наступит конец.

При этом в проекте уточняется, что полный запрет на курение табака на территории медицинских учреждений может навредить здоровью заядлых курильщиков. Это касается тех случаев, когда курящие граждане поступили на лечение по причинам, не связанным с табаком.

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Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #новости #общество #медицина #курение
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