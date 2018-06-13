МИД назвал обвинения США в поставке авиатоплива в САР безрассудством

Соединенные Штаты вновь показали политическое безрассудство, обвинив «Совфрахт» в поставке авиатоплива в САР, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Накануне американский Минюст обвинил пять сотрудников российской компании «Совфрахт» и трех сирийцев в поставке авиатоплива в Сирийскую Арабскую Республику. Вашингтон полагает, что граждане Российской Федерации нарушили санкции, которые Америка ввела против Сирии.

Как отметили в российском ведомстве, авиационное топливо предназначалось для подразделения ВКС РФ, которые участвуют в борьбе с террористами в САР.

Вашингтон регулярно вводит новые торгово-экономические санкции против Сирии. Эксперты считают, что эта тактика является экономическим удушением республики. Тогда как Россия и российские компании активно помогают республике с восстановлением после затяжного военного конфликта, в разжигании которого поучаствовали власти США.