Мы в соц.сетях:
Вайно переназначен главой администрации президента

Вайно переназначен главой администрации президента

 Крым и Севастополь полностью обесточены

Крым и Севастополь полностью обесточены
Пашинян в Москве встретится с Путиным и Медведевым

Пашинян в Москве встретится с Путиным и Медведевым

 Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении
Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

 ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика

ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика
Вайно переназначен главой администрации президента

Вайно переназначен главой администрации президента

 Крым и Севастополь полностью обесточены

Крым и Севастополь полностью обесточены
Пашинян в Москве встретится с Путиным и Медведевым

Пашинян в Москве встретится с Путиным и Медведевым

 Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении
Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

 ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика

ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика
15:52   13 Июня 2018
Россия
42

МИД назвал обвинения США в поставке авиатоплива в САР безрассудством

МИД назвал обвинения США в поставке авиатоплива в САР безрассудством

Соединенные Штаты вновь показали политическое безрассудство, обвинив «Совфрахт» в поставке авиатоплива в САР, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Накануне американский Минюст обвинил пять сотрудников российской компании «Совфрахт» и трех сирийцев в поставке авиатоплива в Сирийскую Арабскую Республику. Вашингтон полагает, что граждане Российской Федерации нарушили санкции, которые Америка ввела против Сирии.

Как отметили в российском ведомстве, авиационное топливо предназначалось для подразделения ВКС РФ, которые участвуют в борьбе с террористами в САР.

МИД назвал обвинения США в поставке авиатоплива в САР безрассудством

Вашингтон регулярно вводит новые торгово-экономические санкции против Сирии. Эксперты считают, что эта тактика является экономическим удушением республики. Тогда как Россия и российские компании активно помогают республике с восстановлением после затяжного военного конфликта, в разжигании которого поучаствовали власти США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сша #сирия #санкции #политика #мид рф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру
Градоначальник подчеркнул, что реновация – это не только замена одного фонда на другой.
14:44   13 Июня 2018
58
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

13:57   13 Июня 2018
70
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст Россия

Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст

12:32   13 Июня 2018
165
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства Весь мир

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

12:11   13 Июня 2018
2231
Самое читаемое
Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию