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15:38   13 Июня 2018
Россия
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РФ предложила облегчить визовый режим на время ЭКСПО-2025 — Силуанов

РФ предложила облегчить визовый режим на время ЭКСПО-2025 — Силуанов

Билет на крупнейшую международную выставку новейших научно-технических достижений приравняют к визе, уточнил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

По его словам, если РФ победит в конкурсе на право принимать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, тогда Москва упростить визовый режим на время выставки. Министр финансов отметил, что благодаря практике чемпионата мира по футболу 2018 года получилось предусмотреть упрощение процедуры въезда в РФ.

«Это сделает выставку максимально доступной для всех», — добавил Силуанов.

Первый вице-премьер возглавил российскую делегацию и представил в среду, 13 июня, в Париже на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок заявку на право провести ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. На это место претендуют Осака и Баку. Принимающую страну выберут в ноябре.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #силуанов #экспо-2025 #expo
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