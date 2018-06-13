РФ предложила облегчить визовый режим на время ЭКСПО-2025 — Силуанов
Билет на крупнейшую международную выставку новейших научно-технических достижений приравняют к визе, уточнил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.
По его словам, если РФ победит в конкурсе на право принимать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, тогда Москва упростить визовый режим на время выставки. Министр финансов отметил, что благодаря практике чемпионата мира по футболу 2018 года получилось предусмотреть упрощение процедуры въезда в РФ.
«Это сделает выставку максимально доступной для всех», — добавил Силуанов.
Первый вице-премьер возглавил российскую делегацию и представил в среду, 13 июня, в Париже на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок заявку на право провести ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. На это место претендуют Осака и Баку. Принимающую страну выберут в ноябре.
In Paris, Dmitry Medvedev @MedvedevRussia, Prime Minister of the Russian Federation, has presented Ekaterinburg’s bid for World Expo 2025.https://t.co/QFaRAOtmjv#expo2025 #vote4ekb— Expo 2025 Russia (@expo2025russia) June 13, 2018