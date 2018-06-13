Бондарчук снял благотворительные ролики в преддверии ЧМ-2018

Проект показывает, как совершенно разные люди объединяются вокруг футбола.

«Благотворительный Фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» к чемпионату мира по футболу запустил масштабный благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО. В рамках акции футболисты российской сборной вместе с подростками с синдромом Дауна произносят фанатские кричалки.

В проекте, в частности, поучаствовали футболисты Сергей Светлаков, Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Александр Головин и Сергей Игнашевич, режиссер Федор Бондарчук, оператор Владислав Опельянц, а также актер Сергей Светлаков.

Нападающий российской сборной Александр Кержаков рассказал, что участвует в акции, чтобы показать детям с особенностями в развитии, что все люди равны. Им действительно нужна помощь общества, и оно способно ее дать.