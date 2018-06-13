Бондарчук снял благотворительные ролики в преддверии ЧМ-2018
Проект показывает, как совершенно разные люди объединяются вокруг футбола.
«Благотворительный Фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» к чемпионату мира по футболу запустил масштабный благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО. В рамках акции футболисты российской сборной вместе с подростками с синдромом Дауна произносят фанатские кричалки.
Любовь к футболу объединяет! ???????? Поддержи благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО фонда "Синдром любви" и расскажи всем, что люди с синдромом Дауна тоже могут играть в футбол. Среди болельщиков не бывает чужих. Всех объединяет любовь к футболу и желание поддержать тех, кому это так необходимо и важно. Внести свой вклад в проект можно на сайте www.синдромлюбви.рф - все собранные средства будут направлены на создание в регионах групп по футболу для людей с синдромом Дауна и организацию в 2019 году открытых соревнований по мини-футболу в Москве. Смотри ролик с Александром Кержаковым и Сергеем Светлаковым! #забейнаразличия #синдромлюбви #FIFA #FootballForHope #чемпионатмирапофутболу #футбол
В проекте, в частности, поучаствовали футболисты Сергей Светлаков, Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Александр Головин и Сергей Игнашевич, режиссер Федор Бондарчук, оператор Владислав Опельянц, а также актер Сергей Светлаков.
Нападающий российской сборной Александр Кержаков рассказал, что участвует в акции, чтобы показать детям с особенностями в развитии, что все люди равны. Им действительно нужна помощь общества, и оно способно ее дать.