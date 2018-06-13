Путин предложил Кагаме обсудить развитие отношений России и Руанды

Президент РФ Владимир Путин встретился с коллегой из Руанды Полем Кагаме. Российский лидер предложил обсудить развитие сотрудничества между странами.

По словам Путина, в 2018 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических связей двух держав. Российскому лидеру приятно, что есть возможность поговорить об отношениях Москвы и Кигали. Также политик надеется, что Кагаме приятно проведет время в России во время чемпионата мира по футболу.

Лидер Руанды сообщил, что страна продолжит сотрудничество с РФ. Он напомнил, что недавно в республику приезжала делегация российской стороны во главе с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. Кагаме подчеркнул, что Раунда «рада воспользоваться импульсом» для развития двусторонних связей.

Кагаме поблагодарил Москву за поддержку при развитии отраслей и сфер экономики Руанды. Президент готов привлечь частный сектор для исследования других областей соприкосновения.