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12:36   13 Июня 2018
Россия
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Путин предложил Кагаме обсудить развитие отношений России и Руанды

Путин предложил Кагаме обсудить развитие отношений России и Руанды

Президент РФ Владимир Путин встретился с коллегой из Руанды Полем Кагаме. Российский лидер предложил обсудить развитие сотрудничества между странами.

По словам Путина, в 2018 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических связей двух держав. Российскому лидеру приятно, что есть возможность поговорить об отношениях Москвы и Кигали. Также политик надеется, что Кагаме приятно проведет время в России во время чемпионата мира по футболу.

Лидер Руанды сообщил, что страна продолжит сотрудничество с РФ. Он напомнил, что недавно в республику приезжала делегация российской стороны во главе с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. Кагаме подчеркнул, что Раунда «рада воспользоваться импульсом» для развития двусторонних связей.

Кагаме поблагодарил Москву за поддержку при развитии отраслей и сфер экономики Руанды. Президент готов привлечь частный сектор для исследования других областей соприкосновения.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #весь мир #руанда #кагаме
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