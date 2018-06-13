Путин пригласил президента Азербайджана вновь посетить РФ в августе

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готовится к следующему визиту главы Азербайджана Ильхама Алиева, который запланирован на 30 августа.

В ходе встречи со своим азербайджанским коллегой в Кремле Путин отметил, что в следующий визит они основательно обсудят тему двусторонних отношений. Президент России отметил, что уже сейчас можно констатировать развитие отношений.

Алиев, в свою очередь, так же выразил удовлетворение развитием отношений двух стран и поблагодарил за приглашение посетить Россию в августе.

Россия и Азербайджан являются надежными друзьями и стратегическими партнерами, подчеркнул глава Азербайджана.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Алиева прошла в Москве. Лидеры двух стран отметили хорошие темпы развития сотрудничества в области экономики и политики.