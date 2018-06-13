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14:55   13 Июня 2018
Россия
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Собянин передал столичным инспекторам электроциклы и электрокары

Собянин передал столичным инспекторам электроциклы и электрокары

Речь идет о 30 электроциклах «ИЖ Пульсар» и четырех электрокарах «Овум», пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду посетил новый Учебный полигон для практической подготовки пожарных и спасателей неподалеку от деревни Апаринки. Он пообщался со столичными спасателями и поблагодарил тех за работу.

Градоначальник, в частности, рассказал о передаче сотрудникам московской ГИБДД электрических мотоциклов и автомобилей. Техника новая и необычная. Вполне вероятно, что в российский батальон станет первым в Европе, который укомплектовали электрокарами, указал Собянин.

Новый транспорт опробуют в городских условиях. Мэр Москвы подчеркнул, что на нем следует работать в районах проведения соревнований, парков, а также в центре города. Если электрокары и электроциклы приживутся, власти города продолжит закупать их.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #собянин #гибдд #новости #общество #электрокары
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