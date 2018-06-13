Международные военные учения пройдут с 18 по 28 июня в Краснодарском крае под Новороссийском на полигоне «Раевский» под руководством заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова, сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации Минобороны, новое российское оружие испытают на «Славянском братстве — 2018». Солдаты из РФ, Белоруссии и Сербии проверят боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М, предназначенные для транспортировки личного состава ВДВ, десантируемые плавающие бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка» и авиадесантные самоходные противотанковые пушки 2С25 «Спрут-СД».

«Задействуют вооружение воздушно-десантных войск», — уточнили в военном ведомстве.

Россия представит Кубанский казачий десантно-штурмовой полк. В батальон вошли 700 военных. В «Славянском братстве — 2018» поучаствуют подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, военно-транспортные самолеты Ил-76МД.