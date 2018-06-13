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15:09   13 Июня 2018
Россия
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Новое российское оружие испытают на учениях «Славянское братство — 2018»

Новое российское оружие испытают на учениях «Славянское братство — 2018»

Международные военные учения пройдут с 18 по 28 июня в Краснодарском крае под Новороссийском на полигоне «Раевский» под руководством заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова, сообщили в министерстве обороны РФ.

Новое российское оружие испытают на учениях «Славянское братство — 2018»

По информации Минобороны, новое российское оружие испытают на «Славянском братстве — 2018». Солдаты из РФ, Белоруссии и Сербии проверят боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М, предназначенные для транспортировки личного состава ВДВ, десантируемые плавающие бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка» и авиадесантные самоходные противотанковые пушки 2С25 «Спрут-СД».

«Задействуют вооружение воздушно-десантных войск», — уточнили в военном ведомстве. 

Новое российское оружие испытают на учениях «Славянское братство — 2018»

Россия представит Кубанский казачий десантно-штурмовой полк. В батальон вошли 700 военных. В «Славянском братстве — 2018» поучаствуют подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #учения #вдв #славянское братство  2018 #ил-76мд
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