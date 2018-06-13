ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика

Выборы состоялись в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве.

Об этом пишет ТАСС. Конкуренцию им составила только одна страна - Марокко. За эту заявку проголосовали 65 делегатов, за объединенную заявку - 134, один человек воздержался.

Чемпионат мира 2026 года может стать первым, в котором поучаствуют 48 сборных. Администрация ФИФА не имеет ничего против и готова обсудить такую возможность с местным оргкомитетом. Разрешая увеличить число участников ЧМ до 48 команд, ФИФА снимает запрет на совместное проведение таких турниров, действующий с 2002 года.

Таким образом, турнир 2026 года примут 23 города, в них уже имеются стадионы, способные принять соревнования такого уровня. Сообщается, что организаторы планируют получить прибыль в 11 миллиардов долларов.