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14:55   13 Июня 2018
Россия
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Блогеры могут помочь бороться с идеологией терроризма в сети, считают в Совбезе РФ

Блогеры могут помочь бороться с идеологией терроризма в сети, считают в Совбезе РФ

Совет безопасности России предложил правоохранителям начать сотрудничать с известными блогерами. Этот союз может помочь в борьбе с распространением идеологии терроризма в интернете. Тему уже обсудили на заседании одной из секций научного совета при СБ РФ.

Также сотрудничать предлагается с различными социально-ориентированными некоммерческими организациями, которые готовы поддержать эту идею.

Эта проблема очень актуальна, поскольку в последнее время международные террористические организации все больше используют современные информационно-телекоммуникационные сервисы. Делается это для того, чтобы вербовать граждан, подстрекать к террористической деятельности, финансировать и поощрять ее, распространять инструкции по совершению терактов и изготовлению самодельных взрывных устройств. Кроме того, не стоит забывать о деструктивном психологическом воздействии.

Блогеры могут помочь бороться с идеологией терроризма в сети, считают в Совбезе РФ

В Совбезе обсудили, как своевременно обнаружить и заблокировать подобные материалы в интернете, вычислить преступников и привлечь их к ответственности. 

«Отдельное внимание уделено вопросам социально-психологической защиты российских граждан от деструктивной информации», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #безопасность #интернет #блогеры #совбез рф
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