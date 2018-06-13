Путин и Алиев отметили хорошие темпы взаимодействия России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретились в Москве.

Политики указали на хорошие темпы развития сотрудничества Москвы и Баку в области экономики, политики и гуманитарной сфере. Путин сообщил, что рост товарооборота между державами за прошлый год составил 34,4%. За первый квартал 2018 года показатель поднялся почти на 19%.

Глава РФ отметил, что контакты по парламентской линии продолжаются. Также развиваются отношения по гуманитарным связям.

Алиев поздравил Путина с прошедшим Днем России и успешным завершением подготовительных мероприятий к чемпионату мира по футболу. Президент Азербайджана уверен, что соревнования пройдут успешно, а гости останутся довольны.