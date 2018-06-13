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14:46   13 Июня 2018
Россия
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Путин и Алиев отметили хорошие темпы взаимодействия России и Азербайджана

Путин и Алиев отметили хорошие темпы взаимодействия России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретились в Москве.

Политики указали на хорошие темпы развития сотрудничества Москвы и Баку в области экономики, политики и гуманитарной сфере. Путин сообщил, что рост товарооборота между державами за прошлый год составил 34,4%. За первый квартал 2018 года показатель поднялся почти на 19%.

Глава РФ отметил, что контакты по парламентской линии продолжаются. Также развиваются отношения по гуманитарным связям. 

Алиев поздравил Путина с прошедшим Днем России и успешным завершением подготовительных мероприятий к чемпионату мира по футболу. Президент Азербайджана уверен, что соревнования пройдут успешно, а гости останутся довольны.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #азербайджан #чм-2018 #алиев #весь мир #чм #чм 2018
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