Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

Градоначальник подчеркнул, что реновация – это не только замена одного фонда на другой.

Глава администрации Калининграда Алексей Силанов в интервью «Политике Сегодня» поддержал идею всероссийской реновации, проект о которой готовит депутат Госдумы Галина Хованская, но считает, что центр столицы анклава пока не готов к уплотнительной застройке.

«Я считаю затея неплохая. Но это не просто замена одного фонда на другой. Это значительное увеличение жилой площади. Нужно смотреть на остальную инфраструктуру. На обеспеченность социальной инфраструктурой, на возможность расширения парковочных зон. Сейчас вдоль Ленинского стоят пятиэтажки, а вместо них построим 12-этажные дома. А как же дальше вся существующая инфраструктура?», - заметил градоначальник.

«Реновация» как слово и действие, в русском языке появилось 10 лет назад. В 2008 году под таким названием региональная программа сноса хрущевок и возведения на их месте нового жилья стартовала в Петербурге. В 2017 году реновация запущена в Москве. Обновлением двух столиц в некоторые депутаты, сенаторы не собираются ограничиваться, ищут возможности, распространить программу и на другие города России. 20 апреля министр строительства Михаил Мень, в новый кабмин не вошел, назвал городами, где возможна реновация - Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи.