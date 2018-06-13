Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро с середины февраля проводят досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения замруководителя администрации президента Украины Алексея Филатова.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на НАБУ.

Все материалы и документы, которые попали в руки детективов после начала расследования, приобщаются к делу для дальнейших проверок.

Ранее стало известно, что Филатов в декларации о доходах не упомянул компанию, которая принадлежит его гражданской жене. После того, как он занял свою должность, компания подписала большое количество выгодных контрактов.

Президент страны Петр Порошенко неоднократно заявлял, что коррупция — это проблема номер один для Украины. В начале недели он подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.