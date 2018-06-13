На вкус и цвет. Союз российских пивоваров раскритиковал рейтинг Роскачества

Любая попытка ранжировать вкус пива сродни попытке ранжировать вкусы людей в целом, считают в СРП.

Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу поверило светлое фильтрованное пиво в ценовой категории от 67 до 260 рублей за литр. Вредной «химии» не нашлось ни у одной из 40 марок напитка. Тем не менее некоторых представителей обвинили в попытке сэкономить, увеличив процент несоложеного сырья.

Организация также оценила пиво разных производителей по вкусу, цвету и аромату. Лидером исследования признали пиво Amstel.

Союз российских пивоваров (СРП) обвинил Роскачество в нарушениях при проверке. Производители предупредили, что исследование может ввести потребителей в заблуждение, ведь автономная некоммерческая организация не обладает правом давать экспертные заключения о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации. Более того, еще на стадии анонсирования исследователи привели неверные данные о сроках годности продукта.

Разделять же пиво на «вкусное» и «невкусное» тем более неприемлемо. Дело в том, что единственным мерилом вкуса напитка является предпочтение потребителя. Тем временем вкусы людей сильно отличаются друг от друга.

В СРП добавили, что пивоваренные компании в России обладают самым современным оборудованием, а их продукция регулярно проверяется контролирующими государственными органами. Никаких претензий относительно качества ни разу не поступало.