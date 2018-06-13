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14:23   13 Июня 2018
Россия
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Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве перед ЧМ-2018

Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве перед ЧМ-2018

Пешеходные и автобусные экскурсии доступны с 13 по 14 июня. Туры проведут в центре Москвы на нескольких языках.

Экскурсии пройдут в рамках акции «Москва  — столица мирового футбола». Попасть на них могут любые желающие. Начало в 10 утра, завершение в 20.00.

Гиды покажут достопримечательности столицы, в том числе «Лужники» и стадион «Спартак». Экскурсоводы расскажут об истории столичных футбольных клубов и известных спортсменах, сообщается на сайте мэра Москвы.

Длительность каждого тура — около двух часов. Предусмотрено шесть маршрутов. Автобусный обзор могут посетить до 45 человек за раз, пешеходные группы набирают до 25 человек. Запись проходит в специальных мобильных точках, находящихся на Триумфальной площади, Арбате, в начале Никольской улицы и в парке «Зарядье», у стеклянного купола.

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Автор: Павел Никифоров
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