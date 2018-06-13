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14:18   13 Июня 2018
Весь мир
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YouTube без объяснений заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей

YouTube без объяснений заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей

YouTube решил ограничить доступ к аккаунту Федерального агентства новостей на своем сайте.

При попытке попасть на страницу сайт уведомляет, что аккаунт заблокирован. Это могло произойти из-за блокировки аккаунтов дочернего проекта ФАН — агентства USA Really, которое стало жертвой американской цензуры.

Аккаунт ФАН стал недоступен для просмотра утром в среду. О причинах ограничения доступа администраторы YouTube не сообщают.

Владельца аккаунта отсылают к условиям использования Google, которые данное СМИ не нарушало.

YouTube без объяснений заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей

Блокировка аккаунта англоязычного проекта ФАН USA Really произошла из-за политики цензуры в Соединенных Штатах. Этот сайт начал работу в мае, и буквально сразу его аккаунт в Facebook удалили, не предоставив объяснений.

Соцсеть Twitter также ввела некоторые ограничения для страницы «USA Really. Wake Up Americans». Интернет-издание также подверглось блокировке в «Живом Журнале».

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Автор: Ольга Шпакова
#сми #фан #youtube #блокировка
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