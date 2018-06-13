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11:16   13 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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«Нафтогаз» может отключить газ у 130 населенных пунктов

«Нафтогаз» может отключить газ у 130 населенных пунктов

Об этом сообщил директор компании Андрей Коболев.

Лишиться газа могут 129 населенных пунктов в 16 областях страны, пишет агентство «Украинские новости». Причиной такого решения Коболев делится в письме с премьером Владимиром Гройсманом. Дело в том, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ. Объясняется это тем, что комиссия не будет включать в тариф новую составляющую — плату за эксплуатацию сетей.

Коболев считает, что имущество компании используется незаконно. Поэтому принято решение законсервировать некоторые объекты газораспределительных систем.

Он подчеркнул, что «Нафтогаз» хочет получать плату за эксплуатацию сетей наравне с государством. В целом компании принадлежат объекты газораспределительных систем на сумму 21,3 миллиона долларов.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #экономика #газ #нафтогаз
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