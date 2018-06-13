Путин назвал цель России на ЧМ-2018 по футболу

Российский лидер Владимир Путин назвал цель проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

Президент отметил, что цель — чтобы все гости турнира - от звезд футбола до болельщиков - ощутили радушие и доброжелательность граждан нашей страны и прочувствовали самобытную культуру, насладились природой и испытали желание вернуться в Россию еще.

Также глава РФ пожелал всем успешной работы и пригласил на открытие ЧМ.

Ранее сообщалось, что президент России поблагодарил энтузиастов за помощь в подготовке к турниру и отметил, что в этот процесс было вовлечено множество специалистов всей "мировой футбольной семьи".